Redes.-Colombiana quema a su hija de 12 años con agua hirviendo porque no quería levantarse Un hecho lamentable ocurrió en la ciudad colombiana de Santa Marta, Colombia, cuando una mujer le lanzó agua caliente a su hija de 12 años porque, al parecer, la menor no quería levantarse de la cama, según los testimonios de los vecinos.

“La mujer estaba enojada porque la niña no se quería levantar de la cama. Ella le echó el agua caliente encima mientras estaba dormida”, aseguró una de las vecinas a ‘RCN Radio’.

De hecho, las autoridades llegaron al lugar debido a que los vecinos reportaron que la niña estaba gritando de dolor.