En un incidente sorprendente que combina aventura y desventura, Matilda Campbell, una joven de Nueva Gales del Sur, Australia, quedó atrapada boca abajo entre dos rocas durante una caminata en Hunter Valley. Su intento de recuperar su teléfono móvil, que se le había caído en una grieta de tres metros, desató una odisea de rescate que se extendió por más de siete horas.

El suceso, se reportó el pasado 21 de octubre, comenzó cuando Campbell y sus amigos decidieron explorar la zona montañosa, mientras intentaba recuperar su teléfono, la joven cayó en una grieta, quedando atrapada en una curva en «S». Sus amigos, alarmados por la situación, intentaron liberarla sin éxito, lo que llevó a la llamada de emergencia a los servicios de rescate.

Campbell había estado atrapada boca abajo durante más de una hora. El rescate requirió un enfoque meticuloso y la cooperación de varios equipos. Los rescatistas debieron remover una roca de aproximadamente 500 kg que bloqueaba el acceso y crear un espacio lo suficientemente amplio para liberar a Campbell.

Las imágenes compartidas por el servicio de ambulancias muestran a Campbell atrapada entre las rocas, mientras los rescatistas trabajan para estabilizar el área y facilitar su liberación. A pesar de las complicaciones y el tiempo transcurrido, la joven logró salir del incidente con solo algunos rasguños y moretones, una noticia que sorprendió tanto a su familia como a los rescatistas.

Equipos de emergencia que ayudaron a Campell

Créditos: Facebook/NSW AMbulance

Campbell no recuperó su celular

Una vez liberada, Campbell no pudo recuperar su teléfono, el cual había sido el motivo de su caída, por su parte, las autoridades locales han instado a los excursionistas a ser cautelosos y a no arriesgarse por objetos materiales.

Este episodio no solo resalta la valentía y dedicación de los servicios de emergencia, sino que también nos recuerda que, a veces, la búsqueda de un simple teléfono puede llevar a situaciones inesperadas. Mientras Matilda Campbell se recupera de su experiencia, su historia se convierte en una lección sobre la importancia de la precaución en la naturaleza y el valor de la vida sobre lo material.