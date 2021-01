MONTREAL.-La policía canadiense multó a una mujer cuya obstinación para eludir un estricto toque de queda la llevó a sacar a pasear a un hombre…con correa.

La provincia de Quebec impuso un confinamiento nocturno desde las 8:00 pm en un intento de detener el avance del coronavirus. Sin embargo, los residentes tienen permitido pasear a sus mascotas cerca de sus hogares.

La policía de Sherbrooke, a unos 150 kilómetros al este de Montreal, detuvo el sábado a una mujer que estaba paseando a un hombre atado a una correa.

Cuando la confrontaron, explicó con seriedad que «estaba paseando a su perro».

La vocera de la policía de Sherbrooke, Isabelle Gendron, dijo que la policía creía que la mujer los estaba «probando».

La mujer fue multada con mil 500 dólares canadienses (USD 1.175), pero se negó a aceptar las restricciones, diciendo a la policía que volvería a las calles cada noche durante el toque de queda.

En la misma ciudad, un motorista ebrio fue parado y multado. Él «solo quería ver cómo era estar fuera durante el confinamiento», dijo Gendron.

Una medida a esta escala -en toda la provincia de 8:00 pm a 5:00 am por las próximas cuatro semanas- no se ha visto en Canadá desde la gripe española, hace un siglo.

Hasta ahora se han emitido, en toda la provincia, 740 multas por infracciones del toque de queda, según datos oficiales.

News from Quebec:

I just confirmed with Sherbrooke police that a husband and wife were fined for walking after curfew with the man on a leash. The officer told me her defense was she is allowed to walk a dog after curfew.

They were fined $1500 each.@CTVMontreal @CTVNews

— Kelly Greig (@KellyGreig) January 11, 2021