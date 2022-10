Internacional.- ¿Qué podría llevar a una mujer a matar, decapitar y luego desaparecer el cuerpo de su amiga? Aunque las respuestas a esta pregunta son, tal vez, ilimitadas, en el caso de Jemma Mitchell la respuesta es tan simple como desconcertante: codicia.

“Mitchell es una asesina despiadada. La motivación fue el dinero. Los hechos fríos de este caso son impactantes”, fueron las palabras que usó Jim Eastwood, inspector de inteligencia de la Policía Metropolitana de Londres, para describir el conmocionante caso de Jemma Mitchell, una mujer que fue declarada culpable por asesinar a su amiga y arrojar su cuerpo decapitado a más de 200 millas de distancia; todo con un macabro objetivo: heredar su dinero.

El impactante crimen

Al parecer, el hecho habría comenzado el 11 de junio de 2021, fecha en la que las cámaras captaron a Jemma Mitchell, quien se desempeñaba como terapeuta alternativa, ingresando a la residencia de Mee Kuen Chong -también conocida como Deborah-, una jubilada de 57 años y quien fuese amiga de la mujer que, posteriormente, la asesinaría.

De acuerdo con las autoridades británicas, Mitchell golpeó a la víctima con un arma en la cabeza, luego la decapitó y, posteriormente, mantuvo su cuerpo sin vida durante dos semanas antes de deshacerse de él a más de 200 millas de distancia en un bosque en Salcombe, Devon, el 26 de junio del año pasado.

El Circuito Cerrado de Televisión captó a la terapeuta saliendo de la casa de Deborah el día del asesinato, un par de horas después de haber ingresado, con una maleta azul voluminosa y pesada en la que, se presume, llevaba el cadáver de su amiga.

Se cree que Mitchell almacenó los restos de Chong en el jardín de la casa que compartía con su madre jubilada en Willesden, al noroeste de Londres, y que, días después, condujo hasta la ciudad costera de Salcombe para deshacerse del cuerpo en descomposición.

Los restos de Deborah fueron hallados por turistas el 27 de junio y su cráneo fue también fue descubierto, días después, entre la maleza. La identificación se retrasó por la descomposición en la que se encontraba el cuerpo; no obstante, una vez se logró saber que se trataba de Deborah -quien había sido reportada como desaparecida- comenzaron las investigaciones que, por supuesto, apuntaron a Mitchell.

Jemma fue arrestada por las autoridades el 6 de julio, mientras se encontraba en su casa. Tres días después, el 9 de julio, fue acusada por el asesinato de su amiga Mee Kuen Chong, quien al parecer estaba padeciendo de algunos problemas de salud mental.

Finalmente, este jueves 27 de octubre, después de más de seis horas de deliberación, el jurado decidió declararla culpable, según el portal ‘BBC Mundo’.

La condenada habría planificado con “maldad” el asesinato de Deborah luego de que esta última se retractara de darle 200.000 libras esterlinas -equivalentes a a 1.129 millones de pesos colombianos- que serían destinadas a la reparación de la casa de la familia de Mitchell, avaluada en 4 millones de libras esterlinas, es decir, 22 mil millones de pesos.

“Mitchell, tan desesperada por obtener el dinero que necesitaba para completar las renovaciones de su casa, buscó aprovecharse de la buena voluntad de Deborah. Pero cuando Deborah cambió de opinión, la asesinó cruelmente y se embarcó en un intento de obtener su patrimonio de manera fraudulenta”, contó Jim Eastwood, de acuerdo con ‘The Guardian’.

Al parecer, la Policía halló algunos documentos que habían sido creados por Mitchell de manera ilegal con el fin de reclamar el patrimonio de Deborah, una vez fuese asesinada.

