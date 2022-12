Estados Unidos.-Una de las cosas que suelen causar mucho estrés en la Navidad es el tema de los regalos, ya que la economía no está para andar gastando tanto en detalles para otros que no sabemos con certeza si les agradarán o no.

Es por ello que algunos prefieren participar en los intercambios navideños, ya que generalmente la gente suele dar sugerencias de cosas que se les pueden obsequiar y así garantizamos que lo que damos al otro sí le será de utilidad.