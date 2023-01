“Ella consignó su dirección en mi casa, Jorge Chávez 1719, Breña y luego ha presentado los recibos a los bancos. Yo no la conozco, nunca he alquilado mi casa y ella ha sacado préstamos de fuertes cantidades. Temo que me quiten mi casa”.

Hasta el momento no ha tenido resolución la situación de Claudia, pero la investigación sigue en proceso, sin embargo, el miedo a que la despojen de su hogar es latente día con día y asegura que desconoce cómo fue que Marilú Rosario Aquino Zambrano consiguió sus documentos.