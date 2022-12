India.- Una mujer golpeó brutalmente a su empleada doméstica en un elevador, mientras la víctima intentaba escapar, ocurrió en la ciudad de Nueva Delhi.

En cuanto a la trabajadora se reveló que proviene de la comunidad marginada de ese país conocida como “intocable” o “dalit”; que hace referencia a las personas más pobres y discriminadas del país.

Luego de la brutal agresión, la mujer acudió ante las autoridades, en donde fue examinada por un médico; mientras que su patrona identificada como Shefali Koul, fue detenida y es acusada de violencia e intento de homicidio.

Por otro lado, se reveló que la empleada doméstica tenía “heridas considerables” en la garganta y la oreja, las cuales resultaron tras la agresión que sufrió; misma que quedó captada en video.

