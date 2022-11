“(…) Qué irónico escribir estas letras con tanta tristeza y dar cuenta que el único resultado de eso es malo. Nada va a reparar lo hecho, pero no quiero lo que no es mío. Mil disculpas, quisiera poder remediar todo. Sé que no puedo, pero con sus disculpas me basta“, escribió la joven.

Como era de esperarse las personas del lugar y los internautas aplaudieron la honestidad del papá y la intención que tuvo de remediar las acciones de su hija, pues bien dicen por ahí “Qué no haría un padre por sus hijos”.

Fuente Agencia