Tenía un sistema inmunológico debilitado, neumonía, gota y diabetes. El gato había mordido justo un vaso sanguíneo. Cuando eso pasa, la herida se cierra, pero la bacteria se propaga.

Pese a los intentos de rescate, el hombre no resistió, falleciendo en octubre de este año. Desirée, la esposa desconsolada del fallecido, le pidió a todas las personas dueñas de gatos que, tras recibir una mordedura del animal, acudan al médico.

No teníamos idea de que estaba tan gravemente enfermo. Vaya al médico tras una mordedura. No piense que es solo un gato. No se arriesgue.

¿De qué murió Henrik Kriegbaum Plettner?

De acuerdo con los especialistas, el caso de Henrik Kriegbaum Plettner se debió a la propagación de una bacteria patógena conocida como Pasteurella multocida. Dicho patógeno es común en los felinos, el cual suele presentar un ligero ardor al entrar en contacto con nuestro cuerpo.

En caso extremos puede causar una infección que se desarrolla entre 3 y 6 horas, con síntomas como: dolor intenso, inflamación y rápido desarrollo de celulitis. Además, puede aparecer fiebre.

