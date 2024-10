Una mujer llamada Emma Atkinson, quien estaba en sus últimas semanas de embarazo, perdió la vida luego de caer del piso 17 de un edificio en Inglaterra, sin embargo, por increíble que parezca, su bebé logró sobrevivir al fuerte impacto, por lo que, como era de esperarse, esta historia ya le está dando la vuelta al mundo y cientos de personas consideran que el hecho de que el menor esté vivo se trata de un auténtico milagro.

Estos hechos ocurrieron la mañana del pasado martes 22 de octubre en una zona residencial de Leeds, ciudad que se ubica en Yorkshire del Oeste y de acuerdo con los reportes de la policía local, eran alrededor de las 10:00 horas cuando recibieron distintas llamadas de auxilio en las que se solicitaba la presencia de equipos de emergencia en un complejo residencial llamado Torres Shakespeare debido a que una mujer embarazada había caído desde el piso 17 de un edificio.

Emma Atkinson cayó desde el piso 17 del edificio donde residía. Foto: Especial

Al arribar al lugar, los paramédicos ya no pudieron hacer nada para salvar la vida de la mujer de aproximadamente 35 años de edad, quien fue identificada como Emma Atkinson, sin embargo, los rescatistas se percataron que el bebé todavía estaba vivo, por lo que de inmediato trasladaron el cuerpo de la mujer a un hospital cercano donde le practicaron una cesárea de emergencia y lograron salvar al bebé.

Tras estos hechos, la policía de Yorkshire del Oeste emitió un comunicado en el que informaron que el bebé de Emma Atkinson recibió atención médica crítica y que deberá permanecer bajo estricta vigilancia médica durante unos días, no obstante, no se ofrecieron detalles específicos sobre su estado de salud.

Así presumía su embarazo Emma Atkinson en redes. Foto: Especial

La policía ya investiga el mortal accidente que conmocionó a Leeds

Cabe mencionar que, en el mismo comunicado difundido por la policía de Yorkshire del Oeste se precisó que ya se abrió una investigación para poder esclarecer el motivo por el que Emma Atkinson cayó del piso 17 del edificio donde vivía y aunque todavía no hay una línea de investigación clara se ha especulado que pudo haberse tratado de un fatal accidente pues no se han encontrado señales de violencia y hasta donde se sabe, la joven madre no tenía problemas a nivel psicológico que la orillaran a tirarse al vacío, no obstante, se espera que sea en los próximos días cuando las autoridades emitan un informe oficial al respecto.

La muerte de Emma Atkinson causó una gran conmoción en plataformas digitales. Foto: Especial

Cabe señalar que, tras el fallecimiento de Emma Atkinson, quien dejó huérfanos a cinco menores, las muestras de cariño no han parado de llegar en sus redes sociales, así como en los alrededores del edificio donde perdió la vida pues decenas de personas se han acercado a dejar flores y veladoras.