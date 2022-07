Colombia.- En los últimos años han surgido en las calles varios justicieros anónimos, quienes no dudan en defender a las personas cuando ven que están en peligro sin importar las consecuencias, pero un hombre cometió una equivocación al confundir la escena de un asalto que grababan para una película con un robo real y agredió a dos actores de la producción.

El incidente se registró en las calles de Yopal, en Colombia, y en un video que se viralizó en redes sociales se ve cómo los actores llegan a bordo de una motocicleta y le exigen a una mujer que estaba parada en la vía pública que entregue sus pertenencias, lo que causó el enojo de un motociclista que estaba esperando el siga del semáforo.

Al creer que el asalto era real, un motociclista de playera naranja aceleró contra los actores y los tiró al piso, momentos después los hombres se levantaron molestos y le reclamaron al conductor, mientras otros integrantes de la producción se reían de la confusión. Finalmente un trabajador se acercó a explicarle que se trataba de la escena para una película.

El video fue compartido en la cuenta de Twitter Colombia Out Of Context y ya acumula más de 95 mil reproducciones. La publicación causó varias críticas entre los usuarios, algunas contra el hombre por exponerse de esa forma, mientras que otros consideraron que fue culpa de la producción por no poner avisos.

«Donde sea un robo real es mucha la bala que recibe, se expuso demasiado y luego no se protegió». «Tienen que poner letreros bien visibles aclarando que están rodando una película y evitar una desgracia». «Y cuando están robando de verdad no sale nadie que haga esa», opinaron los usuarios.

Sin embargo, también hubo usuarios que se tomaron con humor el incidente y hasta pidieron a los productores que dejaron la escena en la película, pues les había quedado mejor que lo que tenían planeado en el guion.

«Ese señor de la moto de camiseta naranja merece un Oscar por esa actuación contra la indiferencia, más extras como él».» Eso es cotidiano en Colombia, esa escena deberían dejarla y replantear el formato». «Por lo menos les quedó buena la toma por si quieren cambiar el guion», opinaron.

Con información de MSN