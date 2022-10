Kevin Aistrope, sheriff del condado de Fremont, al oeste de Iowa, dijo que las autoridades están «investigando activamente» en una zona rural donde una mujer afirmó que su padre se deshizo de docenas de cuerpos de personas que mató hace décadas.

«Estamos investigando activamente esto, ¿y quién no lo haría?. Tenemos una escena, pero no sabemos si es una escena del crimen. No tenemos víctimas, cuerpos. Nada», dijo el sheriff.