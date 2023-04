Redes.-La influencer Jaelynn Channey ha comenzado a hacerse viral luego de que se manifestara en contra de las aerolíneas por discriminación hacia las personas de talla grande que las usa.

Fue en Twitter que la mujer, quien sube contenido de viajes, descargó su frustración en contra de una situación que a ella y a millones de personas en el mundo sufre día con día.

Jaelynn exigió un trato igual para todas las personas sin importar su tamaño ya que mencionó que las aerolíneas humillan hombres y mujeres por su sobrepeso al hacerlos comprar un asiento extra.

“¿Alguna vez ha sentido que es injusto que los viajeros de talla grande se vean obligados a pagar por un asiento adicional o sean humillados por su tamaño mientras viajan en aerolíneas? Yo sí, y por eso es hora de exigir un trato justo para todos, sin importar su tamaño”, escribió.

En su tuit dijo que tal discriminación solo era un acto y una violación a los derechos humanos. Asimismo, recalcó que sueña con poder viajar sin tener que pasar por una humillación pública.

“La discriminación contra los viajeros de talla grande no solo es injusta sino también una violación de nuestros derechos humanos. Necesitamos crear conciencia y exigir cambios para crear un mundo más inclusivo y equitativo”, dijo.

“Los viajeros de talla grande no están pidiendo un trato especial, estamos pidiendo un trato igual. Merecemos viajar sin miedo a la discriminación, la humillación o el pago de un asiento extra”.

La influencer creó una petición para hacer llegar su mensaje a quienes sufren estas incómodas situaciones y así, poder crear un eco en todas las aerolíneas para que esto pueda por fin acabarse.

“Al firmar la petición, podemos enviar un poderoso mensaje a la industria de las aerolíneas de que exigimos un cambio y no toleraremos la discriminación contra ningún grupo de personas. Trabajemos juntos para crear un mundo más justo y equitativo para todos”, terminó.

Spread the word and let's make a difference. Sign and share the petition with your friends, family, and everyone you know. Together, we can create a world where everyone is treated with respect, dignity, and fairness. #InclusionMatters #accessibility #accessibletravel #petition…

— Jae’lynn Chaney (@JaeBaeOfficial) April 7, 2023