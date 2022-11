Algunos usuarios de redes sociales mencionaron entre burlas que el colchón abarcaba mucho espacio, por lo que era abusivo de la parte de la mujer llevarlo ahí, otros más solo se burlaron del hecho, pues no es común que una persona transporte un colchón matrimonial en autobús.

“Me criticaron por ser pobre, no me criticaron por comprar con mucho esfuerzo mi colchón nuevo, no me felicitaron por ser una mujer autosuficiente”, dijo la mujer al medio local que la entrevistó.

La mujer agregó que es jefe de familia y siempre busca atender las necesidades de sus seres queridos, y de hecho, gracias a la compra de su nuevo colchón, ahora su familia ya no dormirá en tablas y colchoneta.

Con Información de Agencia