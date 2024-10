El ambiente es sombrío en la industria musical, pues este miércoles falleció a los 31 años de edad el cantante Liam Payne, exintegrante de One Direction, al caer de un tercer piso en el hotel en el que se hospedaba en Buenos Aires. Con ello se apagan los sueños de una de las grandes figuras de la música, quien no pudo llegar a sus fanáticas en México como esperaba.

One Direction se separó hace ocho años y desde entonces surgieron un sinfín de rumores que apuntaban a un reencuentro; sin embargo, los integrantes continuaron con su carrera en solitario y así ocurrió con Liam Payne que tenía contemplada una gira por América Latina con la que también se presentaría en México, algo que no pudo concretarse debido a problemas de salud.

Payne se presentaría en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México el 12 de septiembre de 2023 y aunque las entradas se agotaron, demostrando el entusiasmo de las fanáticas, al final resultó en una gran decepcionó ya que tan sólo unos días antes se informó sobre la cancelación del concierto y de su gira por Latinoamérica que contemplaba conciertos en países como Brasil, Perú y Argentina.

“Hola, chicos, realmente es lo último que quería decirles, pero básicamente he estado un poco mal recientemente y terminé en el hospital con una infección renal grave. Empezamos los ensayos y me acaban de avisar que ahora no es el momento adecuado para mí. En el camino he intentado recuperarme de esto, con las mejores personas a mi alrededor… pero sí, vamos a tener que reprogramar la gira. Por favor busquen la forma de pedir reembolso”, dijo el cantante en un mensaje.

La repentina y trágica muerte de Liam Payne

El cantante y guitarrista falleció la tarde de este miércoles 16 de octubre al caer del tercer piso del hotel Gran Sur ubicado en el barrio de Palermo en Buenos Aires, Argentina. De acuerdo con los primeros reportes policiales, se realizó una llamada al 911 en la que se alertaba sobre la actitud “agresiva” de un hombre que podría haber estado bajo los efectos de las drogas y el alcohol.

Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias, confirmó al canal local Todo Noticias -retomado por la agencia AP- que Payne “cayó de un tercer piso a un patio interno”. También indicó que los médicos señalaron “lesiones gravísimas incompatibles con la vida producto de la caída”.

El titular también se negó a responder sobre la caída de Liam Payne y si fue producto de un accidente, suicidio u otra hipótesis. De acuerdo con la policía, el cantante habría viajado a Argentina para asistir al concierto de su excompañero Niall Horan.