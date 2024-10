En caso de un despido, es importante conocer las prestaciones a las que tienes derecho según la Ley Federal del Trabajo. Para facilitar este proceso, la Comisión Nacional de Centros de Conciliación Laboral cuenta con una calculadora en línea que te permite estimar tu liquidación. Aquí presentamos un ejemplo basado en un trabajador que gana 10 mil pesos al mes y tiene un año de antigüedad en la empresa.

Ejemplo de cálculo de liquidación

Información proporcionada:

Fecha de inicio del empleo: 14 de octubre de 2023

Fecha de salida: 15 de octubre de 2024

Años de antigüedad: 1

Salario mensual: $10,000 pesos

Salario diario: $333.33 pesos

Zona fronteriza norte: No

Salario mínimo general: $248.93 pesos (no aplica salario mínimo especial)

Resultado del cálculo de liquidación:

Total estimado: $39,507.71 pesos

El desglose de este monto incluye las siguientes prestaciones:

Aguinaldo proporcional: $3,958.90 pesos

El aguinaldo es un derecho irrenunciable que todas las personas trabajadoras deben recibir. Según la ley, debe ser equivalente al menos a 15 días de salario por año. En este caso, el trabajador recibiría la parte proporcional de su aguinaldo, correspondiente al tiempo laborado.

Vacaciones proporcionales: $13.41 pesos

Por ley, después de un año de trabajo, el empleado tiene derecho a 12 días de vacaciones pagadas. En este caso, se calculó una parte proporcional, ya que el empleado trabajó un año exacto.

Prima vacacional: $3.35 pesos

La prima vacacional es del 25% del salario correspondiente al periodo de vacaciones. En este ejemplo, la cantidad asignada es pequeña porque se basa en un cálculo proporcional.

Prima de antigüedad: $4,011.50 pesos

Aunque la prima de antigüedad es un derecho para quienes han trabajado más de 15 años, si el despido es injustificado, el trabajador puede negociar esta prestación como compensación. Se calcula a razón de 12 días de salario por cada año de servicio, con un tope de dos veces el salario mínimo.

Indemnización constitucional: $31,520.55 pesos

En caso de despido injustificado, la Constitución garantiza al trabajador una indemnización equivalente a tres meses de salario integrado (salario base, aguinaldo y prima vacacional). Este monto es la compensación más significativa en la liquidación.

Derechos irrenunciables y negociables

Derechos irrenunciables: Aguinaldo, vacaciones y prima vacacional son derechos que no pueden ser negociados y deben ser pagados al 100%. Son prestaciones que corresponden al tiempo trabajado y que la empresa debe cubrir obligatoriamente.

Derechos negociables: La prima de antigüedad y la indemnización constitucional pueden ser negociadas en caso de un despido injustificado. En este tipo de despido, el trabajador puede optar por una indemnización o solicitar su reinstalación en el puesto.

Despido justificado vs. injustificado

Despido justificado: En este caso, el empleador no está obligado a pagar indemnización, pero sí debe cubrir los derechos irrenunciables como aguinaldo, vacaciones y prima vacacional.

Despido injustificado: Si no hay una razón válida para el despido, el trabajador tiene derecho a una indemnización de tres meses de salario, además de las demás prestaciones que ya le correspondan.

Consideraciones adicionales

Es importante recordar que este cálculo es solo un estimado. El monto final puede variar dependiendo de factores específicos del caso, como las prestaciones adicionales que puedan estar estipuladas en el contrato del trabajador. Además, si ambas partes (empleador y empleado) prefieren evitar un juicio, suelen negociar las compensaciones para llegar a un acuerdo mutuo. En cualquier caso, el Centro de Conciliación Laboral puede proporcionar apoyo para garantizar un cálculo preciso y justo.