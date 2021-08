Internacional.-Egipto completó este sábado el traslado al nuevo Gran Museo Egipcio (GEM) de la primera barca solar del faraón Keops, una reliquia que cuenta más de cuatro mil 600 años de antigüedad, después de que el artefacto fuera transportado durante 48 horas desde la explanada de las pirámides de Giza, a apenas unos kilómetros del museo.

“El Gran Museo Egipcio recibió la primera barca del Rey Keops, 48 ​​horas después del inicio del proceso de traslado”, informó el Consejo de Ministros de Egipto en un comunicado publicado a través de Facebook.

Según la información, el traslado tiene como objetivo preservar “la reliquia orgánica más grande y antigua hecha de madera de la historia de la Humanidad“.

Ahora la barca solar se exhibirá en el GEM, que se ubica a la sombra de las pirámides y que tiene prevista su inauguración a finales de este 2021.

El faraón Keops, de la dinastía IV, reinó en Egipto entre el 2609 y el 2584 a.C. y ordenó construir la barca solar hace más de cuatro mil 600 años para hacer la travesía al más allá al morir.

Según el supervisor del proyecto del GEM, Atef Moftah, durante el traslado se utilizaron todas las medidas de protección, puesto que la reliquia fue transportada en una sola pieza en una estructura metálica dirigida a control remoto por un vehículo inteligente que fue importado desde Bélgica con este propósito.

La barca fue descubierta en 1954 y su restauración se prolongó por dos décadas, mientras que en 1985 se descubrió otra, pero su extracción comenzó en 2012.

En total, al menos cinco barcas fueron enterradas junto a la famosa tumba de Keops, pero los restos de al menos dos de ellas fueron saqueados.

En principio, el Gran Museo Egipcio abrirá a finales de este año y se convertirá el más grande de arqueología en el mundo, con una superficie de 480 mil metros cuadrados y con la exposición de más de 100 mil reliquias.

During the early hours of Saturday morning, the Grand Egyptian Museum received the first ship of King Khufu, 48 hours after the start of the process of moving it from its display in the pyramid antiquities area to the Grand Egyptian Museum pic.twitter.com/VBjoijrETW

— Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) August 7, 2021