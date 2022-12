España.- Harry Daniel Guallart es un hombre trans católico, de 27 años, originario de Valencia, España, dice que de chico quería ser monja y luego de realizar su transición no quiso abandonar su religión, aunque ésta no sea muy hospitalaria con la comunidad trans, cuando no abiertamente hostil.

A los 17 años intentó ser monja, pero al no ser heterosexual, tuvo que pasar casi dos años en «una terapia de conversión». Sin embargo dicha «terapia» no sirvió de mucho.