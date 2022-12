Argentina.- Una joven identificada como Florencia Eliana Mancilla, de 27 años, mató a puñaladas a su acosador y confesó el delito en un video de Facebook.

Los hechos ocurrieron en la casa del presunto acusador, un tatuador y profesor de música de 35 años identificado como Alexis Baciocchi, a quien la chica conoció en una escuela cuando tenía 14 años, ya que fue su profesor.

En el video, en el cual la joven aparece las manos cubiertas de sangre y completamente exaltada, Florencia revela que el hombre la acosaba sexualmente desde hace años. Además, también amenazaba a su hijos y a otros integrantes de su familia.

“Decía que yo era de él, que él era mi dueño. Y no paraba. Así que hoy le dije que lo iba a ver. Vine a su casa y le dije lo mal que me sentía, todo el tiempo. Traté de ser sincera. Le avisé que lo quería matar porque no me dejaba tranquila y soñaba muchas cosas”, confiesa en el video.

Posteriormmte, continúa con la grabación y relata cómo ocurrió el asesinato, según detalla, tuvieron una discusión y ella decidió apuñalarlo con un cuchillo en repetidas ocasiones; aunque asegura que su objetivo no era matarlo, sino que sufriera como ella.

Enseguida indica que antes de hacer la grabación ya se había comunicado con las autoridades para contarles lo que había hecho; por lo que solo estaba a la espera de que llegaran a detenerla.

“Acabo de llamar a la policía hace muchos minutos, le di todos mis datos, le dije quién era yo, pero todavía no viene. La Policía todavía no esta por acá. La Policía tarda para todo, igual que la Justicia. Espero que se apuren, yo ya quiero salir de esta escena porque no es linda para nadie“, puntualizó.

Una semana antes del delito, la joven había denunciado en Facebook a su acosador, en donde parecía anticipar lo que iba a hacer; ya que dijo estar “cansada” y aseguró que iba a “actuar”. “No seré víctima. Me cansé de los violadores. Me llamo Florencia Eliana Mancilla y me niego a ser víctima”, publicó en redes sociales.

Finalmente, Florencia Eliana Mancilla fue detenida y las autoridades investigan el caso para conocer la relación que había entre la mujer y el presunto acosador; sin embargo, la joven se ha negado a declarar.

