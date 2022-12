Estados Unidos.-Una búsqueda el día de Navidad terminó en tragedia, luego de que la policía de Stillwater, una ciudad de Minnesota, dijera que George Musser, de 20 años, fue encontrado muerto alrededor de las 7 de la noche en Baytown Township, según recoge CBS Minnesota.

“La familia de George ha sido notificada. No hay más información en este momento ya que este caso aún está bajo investigación”, dijo la policía.

Cientos de personas se habían reunido la mañana de Navidad para participar en la búsqueda de Musser, quien fue visto por última vez en un bar en Minneapolis-St. Paul el sábado por la madrugada, informó el medio. Estaba en Brian’s Bar en el centro de Stillwater, aseguró la estación.

Ally McKay fue una de las últimas personas en verlo. “Aproximadamente a la 1:30 am, se acercó a la cabina en la que estaba sentado con mis amigos y nos estaba hablando”, dijo McKay. “Y nos dijo que tenía que ir al baño y luego nunca volvió”.

Las llaves y la billetera de Musser fueron encontradas cerca del bar. Su auto aún estaba en el estacionamiento. Llevaba un gorro negro, una franela gris abotonada y jeans oscuros. No tenía una chaqueta puesta a pesar de las gélidas temperaturas.

“Lo buscamos en el cierre del bar, pero Brian insistía en que todos salieran, así que nos fuimos y tuvimos que asumir que había encontrado el camino a casa”, dijo McKay.

“Nos estamos preparando para lo peor pero esperando lo mejor, y es por eso que estamos haciendo que todos en la comunidad comiencen a buscar”, dijo Emily Dalbec, prima de Musser.

Familiares y amigos buscaron el sábado y continuaron, en mayor número, el día de Navidad.

El jefe de policía de Stillwater, Brian Mueller, dijo que no tuvieron mucha suerte revisando las cámaras de seguridad y los datos de rastreo de teléfonos celulares, calificándolo de “una situación muy difícil”.

Se desconoce la causa de muerte ni porqué Musser salió del bar, pero se espera que los investigadores lleguen a una conclusión en los próximos días.

BREAKING: We’ve confirmed with police that this is the spot where the body of George Musser, 20, of Stillwater was found, earlier this evening. The site is in a field about 1/4 mile from the Oak Park Heights Correctional Center. Cause of death is not known at this time. @KARE11 pic.twitter.com/WQbbaeK30c

— Dave Peterlinz (@DPet_KARE11News) December 26, 2022