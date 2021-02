Estados Unidos.- Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció que multiplicará por ocho el número de refugiados que pueden ser admitidos el país desde el mínimo histórico impuesto por Donald Trump al final de su mandato.

De acuerdo con una promesa de campaña, Biden ha establecido la cuota anual de refugiados que pueden ser admitidos bajo el programa de reasentamiento en 125 mil, en comparación con los 15 mil del año presupuestario actual.

Cabe mencionar que Biden, trata de desarticular con rapidez las políticas del gobierno de Trump.

