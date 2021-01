Israel.-Israel se convertirá en el primer país del mundo que en marzo o abril de 2021 habrá vacunado contra covid-19 al 60 por ciento de su población mayor de 16 años en adelante y determinará si regresará a “normalidad” de su movilidad una vez que evalúen la generación real de anticuerpos de parte del biológico de Pfizer.

Our World in Data, integrado por investigadores de la Universidad de Oxford y Global Change Data Lab, ubica a Israel como la nación líder en vacunación per cápita contra la cepa pandemia. Se han suministrado alrededor de un millón 800 mil dosis -8 millones compraron a Pfizer- y cuenta con una población cercana a los 9 millones de habitantes.

En entrevista con MILENIO, Shimshon Erdman, director del departamento de Relaciones Internacionales con Latinoamérica de la Asociación Médica de Israel, explicó que, hasta el momento, han vacunado al 18 por ciento de la población y, hace tres días, comenzaron a aplicar la segunda dosis de Pfizer a los trabajadores de la salud, a los adultos mayores de 65 años y con comorbilidades, así como a la policía. En breve, comentó, se continuará con los maestros o educadores “por la circulación de las cepas variantes de Sudáfrica y de Reino Unido, no porque sean más peligrosas sino porque se propagan más rápidamente entre los jóvenes”.

Y aún está en debate, dijo, si deben proteger a la población que se encuentra en la cárcel, privada de su libertad por algún delito: “Son seres humanos, yo estoy a favor de que se vacunen. No se debe discriminar ni por credo ni por color ni por pensamiento. No debemos sancionar a los que ya están siendo sancionados”, aseveró.

