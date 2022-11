Villafuerte habría intentado quitarse la vida, luego de que peritos encontraron una carta de despedida en una computadora portátil de su propiedad.

“Aun así decidan encarcelarme, injustamente y dañar mi vida, he decidido antes de que sigan dañando a mi familia y a mi madre, acabar con mi existencia como una persona de principios, esta será una lucha que no podré vencer y tampoco soportaré la humillación de ser paseado preso como un animal, tal cual me están tildando”, dice una parte del documento.

¿Qué pasó con Blanca?

La mexicana de 51 años viajó hasta Perú para conocer a Juan Pablo Villafuerte Pinto, un joven estudiante de medicina de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, a quien conoció a través de las redes sociales.

La familia de Blanca denunció que la mujer dejó de enviar mensajes el pasado 7 de noviembre y hasta la fecha se desconoce su paradero.

De acuerdo a sus familiares, una vez que Blanca conoció al estudiante a través de redes sociales, viajó hasta Perú el 27 de julio; todo marchaba bien, ella les contaba que se encontraba feliz, que vivían muy cerca a la playa de Huacho, sin embargo, fue en el mes de noviembre que ella dejó de tener comunicación con ellos, situación que les causó preocupación ya que la mujer era muy activa en sus redes sociales y muy comunicativa.

La sobrina de Blanca decidió hablarle a Juan Pablo, pero la respuesta del estudiante, no era lo que ella esperaba.

“Hola, la verdad no sé nada desde hace varios días. Ella decidió irse por mutuo acuerdo, no podía darle la vida que ella quería y bueno en pocas palabras se aburrió de mí, se fue para Lima a buscar boleto para México, ahí terminó mi función. Espero que le vaya bien. Yo ya no sé nada más del tema, te lo digo con tristeza y bueno, cuídate mucho y espero que llegue bien allá. Seguro su chip dejó de funcionar o la batería, en fin, hasta pronto Karla”, respondió Juan Pablo.

La respuesta del estudiante no convenció a la familia, ya que Blanca jamás mencionó que hubiera una crisis entre ellos.

Inmediatamente los familiares pidieron ayuda a través de las redes sociales y señalaron a Juan Pablo como el primer sospechoso.

