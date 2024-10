La tarde de este miércoles 23 de octubre se dio a conocer desde la ciudad de Santiago, en Chile, que al menos 35 personas, la mayoría de ellos estudiantes, resultaron heridas durante un incendio en el interior de un colegio secundario de la capital. Entre los lesionados, cuatro están en riesgo de vida y otros 11 en estado de gravedad, informaron el miércoles las autoridades, quienes se encuentran investigando el origen del siniestro.

Según las informaciones preliminares, una treintena de alumnos del Internado Nacional Barros Arana (INBA), en la región central de la capital chilena, sufrieron quemaduras después de una explosión producto de la fabricación de artefactos incendiarios que serían utilizados en una manifestación estudiantil.

En total hay 34 estudiantes lesionados, de entre 15 y 18 años, con heridas de diversa consideración. Once están ingresados en estado grave, afirmó el capitán José Manuel Estefane, del Cuerpo de Bomberos de Santiago, en declaraciones a periodistas. Asimismo, una profesora sufrió una descompensación mientras intentaba auxiliar a los estudiantes, que serían de diferentes cursos y grados, y tuvo que ser trasladada a un hospital.

Por su parte, el teniente coronel de Carabineros, Fernando Albornoz, informó que cuatro víctimas permanecen en riesgo de vida debido a las graves quemaduras en sus vías respiratorias.

Al menos 4 alumnos se encuentran en riesgo de perder la vida

Foto: AP

Bomberos en Chile revelaron hipótesis sobre el origen del incendio

El policía explicó que el incendio empezó en el baño del colegio cuando un grupo indeterminado de alumnos manipulaba artefactos incendiarios que serían utilizados para “actos de desórdenes” y “lanzamiento de elementos explosivos a la vía pública”, serán las autoridades quienes se encarguen de esclarecer el caso.

“Se produce entonces una explosión de este artefacto, provocando quemaduras diversas en una gran cantidad de alumnos que se mantenían en el interior de la sala de baño”, afirmó Albornoz

Equipos de bomberos se desplazaron al colegio, así como 18 ambulancias para atender la emergencia, y han conseguido controlar las llamas. En el interior del baño encontraron varios elementos utilizados para confeccionar artefactos incendiarios, como botellas y bidones de combustible, lo que pudo haber generado una acumulación de gases y provocado la explosión.

Sin embargo, las causas exactas del siniestro están siendo investigadas por la Fiscalía, Carabineros y el laboratorio de criminalística. Los heridos han sido trasladados a tres hospitales, la mayoría con heridas superficiales, mientras el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, anunció que pedirá una investigación detallada para hallar a los posibles responsables.

Los alumnos son atendidos por las unidades médicas

Foto: AP

Recomendaciones ante una emergencia

