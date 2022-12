Rusia.- Una mujer fue secuestrada por una familia después de que se negara a casarse con un hombre en Rusia.

«Metro News» informó que unas imágenes de video parecen mostrar a Bella Ravoyan, de 18 años, siendo sacada de un bloque de apartamentos en Tambov, en el oeste del país, por dos sujetos.

Según los informes, había rechazado a Amik Shamoyan, de 20 años, después de celebrar su cumpleaños número 18.

«Amik estaba enamorado de esta chica y la secuestraron», dijo un conocido al medio local de noticias «Gazeta».

«El padre de Bella presentó una denuncia ante la policía y ella fue devuelta. Amik se entregó a la policía», agregó la persona.

Los delincuentes han sido identificados por la policía como el rechazado; su padre, Oganes, de 48 años, y su hermano Alo, de 24. Amik se entregó a la policía.

Las autoridades dijeron que Shamoyan ha sido puesto en prisión preventiva, pero aún buscan hablar con su padre Oganes, de 48 años, y su hermano Alo, de 24.

Se dijo que la mujer fue llevada a la región de Nizhny Novgorod y su padre la denunció como desaparecida, pero varios días después logró escapar y acudió a la policía, indicó «Metro News».

Otras imágenes de video parecen mostrar al padre de Bella blandiendo furiosamente un arma en un café propiedad de la familia del presunto secuestrador, pero no disparó.

El secuestro ha sido descrito por algunos medios de comunicación locales como una costumbre medieval de «robo de novias» que aún prevalece en algunas partes del país.

De acuerdo con el «The New York Post», «algunos informes también sugirieron que Bella y Amik están relacionados».

El Comité de Investigación Ruso dijo que los otros dos sospechosos fueron incluidos en la lista federal de personas buscadas.

Who is Bella Ravoyan

Bella Ravoyan, 18, being carried out of an apartment block in Tambov, in the west of the country, by two men.

Identified by police as her rejected boyfriend Amik Shamoyan, 20, her father Oganes, 48, and her brother Alo, 24.https://t.co/El8fvBuctq pic.twitter.com/5VDX1qOY4H

— prizebondlives (@WorldWikis) November 30, 2022