Seguidamente, el principal de Newland Elementary School narra detalles sobre las circunstancias que llevaron a su arresto.

“Desafortunadamente, hace dos semanas, ella y yo discutimos acaloradamente en la casa frente a las niñas. Los ánimos se encendieron e intercambiamos fuertes palabras. Sin embargo, en el intercambio en ningún momento yo golpeé, bofeteé o lastimé a Marlena de ninguna manera. Tampoco toqué a las niñas (nunca lo hice y nunca lo haré). Yo quiero a las niñas como si fueran mías y ellas lo saben, así como todo el que realmente me conoce”, plantea el hombre en el mensaje.

Según relata Christensen, en medio del coraje, la mujer llamó a la Policía y él permaneció esa noche en la cárcel. A partir de ahí, supuestamente, la vida de ambos se deshizo.

“Yo estoy a punto de perder mi trabajo debido a que estoy en baja administrativa hasta que se resuelva mi caso. Sin embargo, el sistema legal es extremadamente defectuoso (especialmente contra hombres/padres) y es repugnante lo rápido y fácil que un hombre inocente puede ser mandado a la cárcel con base en cero evidencia o prueba”, argumenta el acusado.

El usuario añadió que incluso su pareja intentó echar para atrás, sin éxito, los procedimientos, ya que no quería que la situación llegara a tanto.

“Así que aquí estoy…escribiendo mi última publicación de Facebook a todos ustedes. Necesito que todos sepan que un gentil, amable, amoroso y sinceramente buen hombre ha sido destruido por una noche desafortunada. ¡Realmente es desafortunado! ¡Este NO soy yo! Esto NO fue algo que yo pensé que podría pasarme”, añadió.

El hombre procede a destacar el tiempo dedicado a sus labores como principal en el Distrito Escolar Fountain Valley.

“Yo he hecho tantas maravillosas conexiones con familias a lo largo de los años y esos que me conocen de cerca saben lo mucho que me preocupo por mis estudiantes, personal y familias. Por favor, recuérdenme por lo bueno que traje al mundo educativo“, pide.

Christensen fue acusado el 22 de noviembre por un cargo menor de poner en riesgo a un menor y agresión. El hombre se declaró no culpable de ambos cargos.

Los hechos se reportaron el 15 de noviembre. Tras pagar una fianza de $10,000 dólares, fue liberado dos días después.

Con Información de Comunicado