Estados Unidos.-Sean Michael Lannon, un hombre acusado de matar a cinco personas en dos estados del país, recibió su primera condena: 35 años de prisión por la muerte a golpes de un antiguo mentor.

Lannon (48) se declaró culpable en octubre del homicidio de Michael Dabkowski, de 66 años, sucedido en marzo de 2021. Los fiscales del condado Gloucester dijeron que Lannon irrumpió en la casa de la víctima en East Greenwich (NJ) y lo mató a golpes con un martillo, recordó Pix11.

Tras ser detenido días después en St. Louis (Missouri) después de una persecución en varios estados, Lannon sorprendió a las autoridades al confesar que había cometido 16 homicidios en total. Dijo a los investigadores de Nueva Jersey que su presunta matanza incluyó a “11 traficantes de drogas”, informó NJ.com. Pero sólo ha sido acusado por cinco homicidios, incluyendo su “ex esposa y sus novios en Nuevo México”.

Dabkowski había sido mentor del acusado y su hermano gemelo cuando eran niños en la década de 1980 y participaban en un programa para jóvenes. Lannon dijo a los investigadores que Dabkowski había abusado sexualmente de él cuando era menor de edad y que había ido a la casa para recuperar fotos sexualmente explícitas, pero nunca se presentó evidencia ante el tribunal para respaldar esa afirmación.

Lannon, quien fue sentenciado el miércoles, aún enfrenta cargos de asesinato en Nuevo México derivados de la brutal muerte de su ex esposa y tres otras personas allegadas: Jennifer Lannon (39), Matthew Miller (21), Jesten Mata (40) y Randal Apostalon (60) fueron encontrados muertos y descompuestos en una camioneta en el Aeropuerto internacional de Albuquerque en marzo de 2021.

Un “mal olor” llevó a la seguridad del aeropuerto Sunport a descubrir los cuerpos, algunos de los cuales fueron desmembrados, informó la prensa local. Miller y Mata eran amigos de la pareja, y Apostalon al parecer fue asesinado después de ayudar a Lannon a mover los contenedores donde había guardado los primeros cadáveres sin saber lo que contenían.

