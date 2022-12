Estados Unidos.-Evelyn Marie Fisher-Bamforth se estaba relajando en su casa de Miramar, Florida, después del trabajo el 22 de enero de 1980 cuando un intruso irrumpió, la agredió sexualmente y la mató.

Durante más de cuatro décadas, el asesinato había quedado sin resolver. Posteriormente, las autoridades sospecharon que un vecino había matado a Fisher-Bamforth, quien vivía con su esposo y trabajaba como enfermera psiquiátrica con licencia.

En ese momento, las autoridades dijeron que no tenían pruebas concretas para vincular al sospechoso con el crimen.

Pero ahora, debido a los avances en la tecnología del ADN, las autoridades realizaron un arresto y finalmente acusaron al vecino de agresión sexual y asesinato.

“Debido a los avances en la tecnología del ADN y la diligencia y el arduo trabajo del detective Johnathan Zeller, Ronald Eugène Richards ha sido acusado de agresión sexual y asesinato”, dijo Tania Rues, portavoz del Departamento de Policía de Miramar, a WSVN-TV. “Estamos un paso más cerca de obtener justicia para Evelyn”.

Richards, ahora de 75 años, está en prisión en Ohio luego de ser condenado por una violación no relacionada e intento de asesinato en el caso de Fisher-Bamforth.

Todavía no ha presentado una declaración de culpabilidad y no está claro si tiene un abogado autorizado para hablar en su nombre.

Será extraditado al condado de Broward, Florida, para enfrentar formalmente los nuevos cargos.

Según las autoridades, Richards vivía a 12 casas de distancia de Fisher-Bamforth en el momento del asesinato. No parecían conocerse antes de su muerte.

El arresto es un avance positivo para el esposo de Evelyn, John Bamforth, quien ha pasado casi 43 años de luto por la muerte de su esposa.

Bamforth le dijo a WSVN que llegó a casa después del trabajo la noche del asesinato de su esposa y encontró cinta policial en la puerta de su casa.

“Y fue entonces cuando vi lo que vi: muebles revueltos, cojines revueltos, y luego regresé a la habitación, al menos la mitad de la cama estaba empapada de sangre”, dijo Bamforth a la estación.

John Bamforth dice que nunca superó la muerte de su esposa. “Nunca tienes un cierre, como puedes ver”, le dijo a la estación. “Pero ciertamente la justicia para Evelyn es lo más importante”.

It’s the oldest cold case solved in #MiramarPD history: Evelyn Marie Fisher-Bamforth was killed Jan. 22, 1980. Nearly 43 years later, we are pleased to announce a grand jury has indicted Ronald E. Richards for sexual battery & murder. We are one step closer to justice for Evelyn. pic.twitter.com/zFbQQljoBQ

— Miramar Police (@MiramarPD) December 1, 2022