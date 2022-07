El niño fue inscrito en el preescolar en la provincia de Guangxi, sur de China.

Un hombre se negó a recoger a su hijo del preescolar luego de enterarse de que no era su padre biológico en China.

El pequeño se quedó en su preescolar durante cinco días después de que su padre se negara a recogerlo.

Ahora, la estación de radio y televisión de Nanning informó que se esperaba que el joven fuera recogido por su madre biológica esta semana.

Los usuarios de la red social Weibo se indignaron por la noticia y expresaron su preocupación por el niño y su enfado por el padre.

El hombre que abandonó al menor no podría ir a la cárcel

Según la ley china, el hombre no estaría cometiendo un delito de abandono porque el hijo no es el padre biológico.

Sin embargo, la madre -de la que no se tienen datos pero que según algunos medios irá a recoger a su hijo esta semana- podría enfrentarse a una pena de cárcel de hasta cinco años.

Fuente Agencia