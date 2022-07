Golpearon a embarazada en la cabeza con una herramienta mientras caminaba a plena luz en EU

Estados Unidos.-Un hombre que empuñaba una llave inglesa golpeó repetidamente en la cabeza a una joven embarazada en un cruel ataque a plena luz del día en una calle de Fordham Heights (El Bronx), informó la policía de Nueva York.

El agresor golpeó a la víctima de 26 años con una llave inglesa en Grand Concourse cerca de East Fordham Road alrededor de las 5:20 p.m. el 6 de junio, dijeron las autoridades esta madrugada, en una solicitud de ayuda del público para encontrar al perpetrador.

Las imágenes publicadas por NYPD muestran un lujoso auto BMW blanco donde el atacante huyó.

Según la denuncia, el agresor empujó a la mujer contra un automóvil estacionado y luego le lanzó golpes. Al parecer unos buenos samaritanos intervinieron para disolver el ataque, antes de que el atacante se subiera al BMW y huyese, informó Pix11.

La embarazada fue trasladada de urgencia a un hospital del área con un corte severo en la cabeza, pero en condición estable. Una descripción física detallada del sospechoso no estuvo disponible de inmediato, sólo el auto donde huyó. La víctima no identificada no ha confirmado si conocía a su atacante.

A wrench-wielding man repeatedly bashed a pregnant woman in the head in a horrific broad daylight attack on a Bronx street, police saidhttps://t.co/2hD7TGQuoq — PIX11 News (@PIX11News) July 8, 2022

Con Información de Agencia