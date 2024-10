En redes sociales se dio a conocer un aterrador audio en el que se escucha al piloto de un avión alertando a los pasajeros por una posible amenaza de bomba dentro del avión. El caso ocurrió dentro de un aeronave – de la aerolínea Air India -, el cual tenía previsto aterrizar en Chicago. Sin embargo, el avión tuvo que realizar un abrupto aterrizaje en la ciudad de Iqaluit, en Canadá. El suceso se reportó desde el pasado 15 de octubre, pero, recientemente, se dieron a conocer las grabaciones dentro del avión.

De acuerdo con información de la Real Policía Montada de Canadá, el avión tuvo que aterrizar en el Aeropuerto de Iqaluit, luego de que el capitán de la aeronave recibió una a «amenaza de bomba no especificada de una persona en la India a Air India». Afortunadamente, no se reportaron personas heridas o lesionadas por este suceso. Tras el hecho, el avión fue revisado y no se encontraron amenazas reales de un posible ataque.

Ahora, dos días después de lo sucedido, en redes sociales se ha filtrado un audio presuntamente captado dentro del avión, en el que se oye al capitán de la tripulación anunciando a los pasajeros que hay una amenaza de bomba en la aeronave. En la grabación, captada desde el interior de la cabina del Boeing 777, se puede escuchar al piloto decir: «hay una presunta bomba a bordo, se solicita el aterrizaje, señor. Tenemos una amenaza de bomba. El vuelo 129 de Air India lo solicita».

Tras el hecho, el ministro de Aviación de la India, Ram Mohan Naidu, comentó que la policía había arrestado a «un menor responsable de lanzar amenazas de bomba» contra tres vuelos. «Todos los demás responsables de los disturbios serán identificados y procesados debidamente», añadió el funcionario. Naidu agregó que en los vuelos afectados incluyen al avión de Air India que volaba de Nueva Delhi a Chicago, el cual se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Canadá el pasado martes.

Por su parte, la aerolínea india Vistara dijo el jueves que su avión de pasajeros que volaba de Frankfurt a Mumbai el día anterior también había recibido una «amenaza de seguridad» en las redes sociales, pero aterrizó sin problemas en su destino planificado. En este sentido, medios locales han informado que en los últimos meses se han registrado más de una docena de amenazas de bomba falsas contra vuelos operados por múltiples servicios aéreos indios,.

Ante esta situación, autoridades del gobierno y de aviación civil han advertido que se tomarán «medidas muy estrictas». Por ahora, las autoridades de la aerolínea Air India han asegurado que «estamos cooperando plenamente con las agencias de seguridad para completar los controles de seguridad obligatorios».

