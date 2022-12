Estados Unidos.-Un ex oficial de policía veterano de Nueva Jersey pasará 79 años tras las rejas por el asesinato de su ex esposa.

Según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal del Condado de Morris, John Formisano fue declarado culpable de asesinato en primer grado por el asesinato de Christie Formisano en 2019 en su casa en Jefferson Township, Nueva Jersey, a unas 45 millas de la ciudad de Nueva York.

La ex pareja estaba casada pero vivía separada en el momento de su asesinato, informó EL DIARIO NY en ese momento.

Luego de un juicio de ocho días, John, de 52 años, también fue declarado culpable de intento de asesinato en primer grado, dos cargos de posesión de un arma en segundo grado para un propósito ilegal, mala conducta oficial en segundo grado, dos cargos de poner en peligro el bienestar de un niño y un tercer grado que dificultan la detención o el enjuiciamiento, anunciaron las autoridades.

Un juez dictó su sentencia de prisión de décadas de duración el lunes, durante la cual, según los informes, la madre de Christie leyó una carta escrita por la hija de la pareja, que ahora tiene 11 años, según recogió WCBS-TV.

“Sé que no es algo agradable de decir, pero lo odio (a John) y tengo miedo de escucharlo o volver a verlo”, escribió la niña.

El 14 de julio de 2019, los oficiales respondieron a una llamada de disparos en una residencia del municipio de Jefferson. Al llegar, Christie, de 37 años de edad, fue descubierta muerta en los escalones del porche delantero.

Otro hombre, identificado por el medio como el novio de Christie, sufrió múltiples heridas de bala, pero sobrevivió.

Los hijos de John y Christie también estaban en casa en el momento del incidente, pero no resultaron heridos, según los informes.

Según WCBS, John fue capturado huyendo a la casa de su madre en Livingston, NJ, luego del tiroteo. Estaba fuera de servicio, pero aún vestía su uniforme de policía de Newark.

Cabe recordar que el 29 de agosto de ese años, John Formisano, veterano de la policía de Newark, se declaró “no culpable” de los cargos que enfrentaba por el asesinato de su esposa y el intento de homicidio del otro sujeto.

El arma de fuego utilizada en el asesinato de su esposa separada fue emitida en el trabajo; los abogados de John dicen que planean apelar la decisión del juez, según la estación.

Newark Police Lt. John Formisano makes 1st court appearance-via video-to face charges after allegedly shooting his estranged wife to death & shooting a man she was with last month. Appearance was previously delayed due to psychiatric care he’s receiving. More at 5 @CBSNewYork pic.twitter.com/X3TqN80qyK

— Alice Gainer (@GainerTV) August 28, 2019