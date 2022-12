Argentina.- Un impresionante video que circula en redes sociales muestra la forma en que un sujeto se llevó a dos policías sobre el cofre de su auto por varios metros. Los uniformados no pasaron un buen rato y las consecuencias de esta decisión tampoco fueron buenas. El video inicia con tres personas dentro de un vehículo y más de dos uniformados afuera pidiéndoles a los primeros que salgan.

Los tripulantes del auto se muestran inseguros y atemorizados. Una de las viajantes asegura que no han cometido ninguna infracción: «¿Qué delito? Coral. No estamos haciendo nada malo», exclama. Una de las pasajeras le advierte a «Coral», probablemente el conductor, que no salga «porque es peligroso». Mientras tanto los uniformados se muestran impacientes y se mantienen de pie frente al automóvil.

La indecisión de los civiles se hace palpable, no saben qué opción deben tomar, pero «Coral» elige la peor de todas: decide arrancar el automóvil a pesar de las advertencias del policía varón que tiene enfrente. Los agentes de la ley no se acobardan y mantienen su posición, pero el vehículo puede más que ellos y pronto despegan los pies del piso y terminan viajando sobre el cofre.

Varios metros recorren los cinco tripulantes. Incluso el video muestra un ángulo diferente desde un bar o café: los clientes miran sorprendidos la escena y se ríen. Sin embargo el rostro del hombre policía expresa gran preocupación y grita varias veces al conductor que pare. Incluso golpea el parabrisas con desesperación. Finalmente el auto frena, pero el policía, sumamente molesto, estrella el parabrisas con el puño.

Y es que en el siguiente ángulo del video se aprecia que el agente de la ley se aleja cojeando. De hecho medios informan que tuvo que ser trasladado a un centro de salud para recibir atención médica pues resultó con lesiones en las piernas. Mientras tanto, los demás agentes alcanzan el vehículo de «Coral» y lo sacan por la fuerza, lo tiran al piso para arrestarlo. Las personas que graban el momento a lo lejos hacen expresiones de sorpresa y les cantan «Feliz Navidad».

El hecho sucedió en Argentina, sobre una calle de Córdoba, pero el video se viralizó por todo internet hasta el punto de que los usuarios crearon memes sobre el insólito hecho.

Con información de Quinto Poder