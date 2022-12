EU.-Un empleado de la famosa cadena de cafeterías, Starbucks, se hizo viral luego de desahogarse por tener que trabajar 8 horas diarias con sus seguidores en redes sociales.

Todo empezó con un video que ya superó las 11.5 millones de reproducciones luego de ser difundido en vivo durante uno de sus turnos, donde el también estudiante de derecho rompió en llanto por el estrés de su carga de trabajo diario.

“Llevo tres horas y media en mi turno; hay tantos clientes y tenemos cuatro personas en el piso todo el día”, afirmó el joven entre lágrimas.

Jornada de 8 horas

El empleado de la cafetería en una de las sucursales estadounidenses aseguró que “Los gerentes no se preocupan por los trabajadores; ni siquiera están presentes en el local”.

Pero su denuncia laboral pública dividió a los usuarios en redes sociales, ya que, algunos afirmaron que el joven no sabe lo que es un trabajo realmente pesado o con condiciones precarias, comparando su experiencia con la de otros países.

Y es que, cabe destacar que en México, por ejemplo, la jornada de trabajo establecida oficialmente es de 8 horas diarias, algo que para el muchacho “es demasiado para un día”.

Incluso, su denuncia parece ‘inofensiva’ frente a otras emitidas por periodistas internacionales que documentan jornadas laborales de hasta 18 horas al día en países como China, entre marcas de fast fashion.

Reacción en redes sociales

Otro grupo de usuarios expresó su indignación por el trabajo del joven y destacó que la falta de personal en este tipo de cafeterías causa un estrés y carga laboral mayor para los empleados, por lo que enviaron mensajes de apoyo.

“Esta bien no está bien” y “Es horrible trabajar los fines de semana”, pues el joven informó que su horario de trabajo es de 25 horas semanales con turnos entre sábados y domingos.

Trans Barrister has meltdown because 8 hours is too long to work on a day… pic.twitter.com/IfVSzZ4G0w

— Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) October 30, 2022