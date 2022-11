«El paciente gravemente herido que acababa de atender, era mi propia carne y sangre. Mi único hijo. Mi mini-yo. Mi hija, Montana. Sus heridas eran tan horribles que ni siquiera la reconocí», escribió la afligida madre en su cuenta de Facebook.

«Me llevaron a FMC para ver a mi bebé y me informaron que sus heridas no eran compatibles con la vida. Hoy nos despedimos oficialmente de mi pequeña. No puedo evitar enojarme por el poco tiempo que me dieron con ella. 17 años no fue suficiente»

Jayme expresó unas palabras ante medios locales que acudieron a entrevistarla por el trágico suceso, la mujer aseguró que su hija era exitosa en todo, era nadadora entusiasta y quería ser abogada.

«Era una luchadora y luchó hasta el día que murió, y era hermosa. Era tan hermosa. Si alguna vez se esforzaba en algo, lo lograba”

Un compañero de Jayme, de nombre Richard Reed rompió en llanto una y otra vez al relatar el momento en que la mujer intentaba salvar la vida su propia hija sin saberlo.

El accidente se registró cuando un auto perdió el control y fue impactado por un camión de frente.

Reed contó que Erickson sabía que la joven que estaba atendiendo estaba muy delicada, incluso en el camino de regreso le comentó sentir dolor y frustración al saber que una familia probablemente perdería una hija, hermana y nieta.

Lo que la paramédica no sabía era que se trataba de su propia hija a quien sin saberlo estaba tratando de mantener con vida.

Con Información de Comunicado