Internacional.-Un nuevo caso de maltrato en un asilo de ancianos está causando indignación en redes sociales luego que recientemente se viralizó el video de una enfermera golpeando a una mujer de la tercera edad con Alzheimer.

Los hechos se registraron en el Peja, Kosovo, sureste de Europa, donde la trabajadora identificada como Aurona Pelaj, toma a la mujer fuertemente de las muñecas y la pone contra la pared.

En las imágenes que fueron documentadas por otra trabajadora se observa como la mujer cachetea a la abuelita, quien trata de defenderse como puede, sin tener éxito, al mismo tiempo que se burla de la acción.

De acuerdo a medios locales, la mujer de la tercera edad se encuentra en la residencia para adultos mayores debido a que habría sido diagnosticada con Alzheimer (trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar).

Tras viralizarse el video de la trabajadora agrediendo a la mujer de la tercera edad, las autoridades confirmaron la detención de Aurona Pelaj, quien podría pasar hasta tres años en prisión.

La trabajadora médica defendió las acusaciones tras el video viral y dijo a las autoridades que la abuelita tenía un comportamiento agresivo. “Cuando entré a trabajar en la residencia, el médico me confirmó que ella tenía un trastorno mental. El día del video estaba muy agresiva y tenía crisis nerviosas ocasionales. Informamos al médico sobre el problema”, dijo la trabajadora, según cita el medio local Millitey.

