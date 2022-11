El gran edificio de ladrillo donde se encontraron los restos, en una esquina frente al parque Medal of Honor, contiene nueve condominios. El Boston Herald informó que la unidad donde se encontraron los restos ha sido propiedad de la misma mujer, ahora de 60 años, desde la década de 1980. El Heraldo no ha podido comunicarse con ella ni con sus familiares. No se sabe si la mujer vive en el condominio.

NECN informó que el condominio en cuestión es una unidad de un dormitorio.

Con Información de Comunicado