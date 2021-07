Staten Island, Estados Unidos.- El pasado lunes, 19 de julio, un hombre encontró a su vecino, de 80 años, con el pantalón debajo de las caderas y sin playera, tenía algunos mensajes grabados en el pecho y otras partes de su cuerpo, además de evidentes golpes en la cabeza y en el torso.

Los hechos ocurrieron en Staten Island, cuando el cuerpo de Robert Raynor fue hallado en el pasillo de su edificio de apartamentos en Estados Unidos.

De acuerdo con algunos informes, Robert tenía algunos mensajes en su cuerpo, el principal estaba en su pecho, el cual decía «Todo niñas pequeñas» y otro más que decía «Llevo muñecas a mi habitación para niñas de uno a cinco años».

El vecino de Robert, Isaac Williams, de 40 años, declaró que él fue quien encontró el cuerpo de la víctima alrededor de las 9:30 horas del lunes, sin embargo, durante la madrugada escuchó mucho ruido en el pasillo, como si se tratara de una pelea y después el sonido de un golpe seco, como si hubieran tirado a alguien.

Fue un golpe fuerte, como si la gente estuviera luchando o como si alguien estuviera tirando a otra persona.

La policía se encuentra desconcertada, ya que, si bien Robert cuenta con 24 arrestos, ninguno tiene que ver con a pedofilia o abuso a menores. Hasta el momento no hay ningún detenido.

Robert Raynor suffered head and torso trauma, the medical examiner found, and had "I touch little girls" written on his chest, reports said. https://t.co/Zw849HeNMX pic.twitter.com/3ukgXz6QjQ

— UpperWestSide Patch (@UWSPatch) July 21, 2021