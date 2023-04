Redes.-Kirsty Smitten es una destacada científica de 28 años de edad. Ella había estado en la lista Forbes 30 Under, en la categoría de ciencia y salud de Europa.

La científica Smitten despertó, de repente, con un fuerte dolor en el pecho y tanto ella como su madre pensaron que podría haber sido un coágulo de sangre por las condiciones de vida de ella, las cuales tienen relación con muchos viajes de trabajo a Estados Unidos.

Para South West News Service la científica que ella se encontraba bien de salud.

“Toda mi salud estaba absolutamente bien. No tuve ningún problema con el ritmo cardíaco ni nada”, explicó.

Los médicos le indicaron que tenía un tirón muscular, efecto de su actividad física así que le recetaron tomar algo de codeína, pero ella sintió que había algo más.

Tras 11 horas le practicaron una tomografía computarizada el cual como resultado arrojó un tumor en su corazón.

“Encontraron un tumor de 6 centímetros en mi corazón, lo que, obviamente, fue impactante, porque no tenía otros síntomas antes”.

En un inicio los médicos no pensaron que el tumor fuera maligno, porque es un diagnóstico extremadamente raro.

Luego de tres meses los médicos diagnosticar a Smitten con angiosarcoma cardíaco. La prespectiva era mala: tenía 68 por ciento de posibilidad de morir al año siguiente; no se podía operar el tumor, sin embargo, dado que ella es científica, investigó y descubrió que a algunas personas se les había extirpado y reconstruido prácticamente todo el corazón en la cirugía.

La segunda opinión que recibió del Royal Marsden Hospital, un centro de atención del cáncer en Londres, aceptó llevar a cabo la cirugía, pero le daría sólo un 10 por ciento de posibilidades de vivir cinco años más.

Sin embargo, no está claro si lo conseguirá.

Este cáncer afecta a tan pocas personas que no hay demasiada investigación publicada sobre la enfermedad.

Pese a lo grave de su enfermedad, su corazón aún funciona a plena capacidad, difunden.

“Si me ves ahora y antes cuando me diagnostican, todavía me veo absolutamente bien”, explica Smitten. Y señala: “Si no fuera por el PICC (catéter central de inserción periférica) en mi brazo, nadie sabría que estaba enferma”.

“Mis amigos dicen: ‘¿Cómo estás pasando esto? Por qué te ves exactamente igual. Todavía puedo caminar y hacer ejercicio como si nada”.

