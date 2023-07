India.-Al menos 15 personas murieron electrocutadas este miércoles en el norte de la India después de que un transformador explotara y electrificase el puente por el que cruzaban en ese momento.

«El accidente se produjo debido a una fuga de corriente de un transformador» que electrificó un puente del distrito de Chamoli, ubicado en el estado norteño de Uttarakhand, agregó Murugesan.

El jefe de Gobierno regional, Pushkar Singh Dhami, trasladó su condolencia a los afectados e informó que los heridos habían sido trasladados al hospital más cercano para recibir tratamiento.

Además señaló que los equipos de rescate, incluida la Fuerza Estatal de Respuesta a Desastres, se encontraban en el lugar, y se habían dispuesto helicópteros para trasladar a los heridos a hospitales más grandes.

#WATCH | Uttarakhand: 10 people died and several were injured after a transformer exploded on the banks of the Alaknanda River in the Chamoli district. Injured have been admitted to the district hospital: SP Chamoli Parmendra Doval pic.twitter.com/QKC5vpvbF5

— ANI (@ANI) July 19, 2023