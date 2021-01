China.-No hay como los castigos asiáticos, la chancla se queda corta. La empresa Anpu Electric Science and Technology, ubicada en China, multa a sus empleados por ir al baño más de una vez al día como parte de las nuevas medidas adoptadas con el objetivo de combatir la «pereza» de su personal.

Y es que para los directivos, ir al baño dos veces representa una clara muestra de ineficiencia del trabajador que debe ser penalizada, es por ello que quien incurra a la falta, se hará acreedor al descuento de tres dólares por día (60 pesos mexicanos).

Medidas contra ir al baño fueron «culpa» de empleados

Eso, sí, para no involucrarse en problemas legales, los descuentos se realizan de sus bonos, no de su sueldo mensual, y ya van siete empleados multados por ir al baño (está difícil aguantarse). No obstante, la realidad es que los trabajadores se quejaron ante la oficina municipal de recursos humanos y seguridad social de Dongguan para que la empresa rectifique sus medidas.

«El hecho es que los trabajadores son vagos en el trabajo»

Director de la empresa.

En las investigaciones realizadas en diciembre del 2020, estos confirmaron haber sido víctimas de los descuentos por ir al baño y exigieron la devolución de su dinero. Al respecto, el director de Anpu Electric Science and Technology contó que la regla sobre las visitas al baño se debió a que algunos empleados abusaban de esa excusa para fumar allí con demasiada frecuencia o simplemente para trabajar menos y «holgazanear».

Asimismo, dijo que para ellos es complicado despedir al personal que ya no les funciona y contratar nuevo, así que se considera «desprotegido» ya que dice haber hablado con sus empleados en incontables ocasiones, sin resultados positivos.

«El hecho es que los trabajadores son vagos en el trabajo», declaró en una entrevista para el canal local ‘Guangdong TV’. Sin embargo, las críticas de la mayoría perjudicaron a la empresa, aconsejando remuneración extra de su personal para aumentar su eficacia en lugar de presionar y explotar a las personas.

