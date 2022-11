La transformación de Emma, quien es una asistente social, comenzó por revisar su closet, cambiando sus clásicos pantalones negros y zapatos planos por faldas y tacones de colores brillantes.

Fue realmente malo después de que se fue, realmente me rompió. Me sentía inútil, estaba teniendo ataques de pánico. No tenía confianza en mí misma y estaba muy aislada. Solo existía, trabajaba para pagar las cuentas

Explicó que fue un día cuando despertó y pensó: «Vienes de una familia de mujeres fuertes, eres libre y puedes marcar la diferencia en tu vida».

Desde que se separó de su esposo, hace dos años, comenzó a llevar una vida más saludable. Bajó su consumo de tabaco y alcohol, comenzó a ir al gimnasio, y cambió su alimentación, lo que la ha llevado a lograr una increíble transformación.

«Estoy tan feliz ahora que he cambiado por completo mi vida. Me siento increíble y es como si la belleza viniera desde adentro. Es como caminar en el aire. Antes siempre trabajaba duro y me preocupaba por todos los demás. Pero, un día después de que nos separamos, me di cuenta de que era mi turno. Parecía vieja, vacía y agotada, pero ahora estoy viviendo mi mejor vida. Estoy feliz y me veo completamente diferente», dijo.

