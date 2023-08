Estados Unidos.- Ya inició la selección del jurado para un juicio civil contra el magnate Donald Trump, ahora acusado de violación por una reputada columnista en la década de los noventas.

La escritora E. Jean Carroll, de 79 años, dice que Trump la agredió sexualmente en una tienda de Nueva York y luego la difamó cuando ella lo acusó públicamente años más tarde.

Dijo que el ataque se produjo luego de que Trump le pidió consejos para hacer una compra. Carroll hizo la acusación por primera vez en su libro publicado por New York Magazine en 2019; Trump respondió que nunca conoció a Carroll, que ella no era su «tipo» y que estaba «mintiendo totalmente».

Carroll demandó a Trump por difamación en 2019, pero no pudo incluir la violación porque había expirado el tiempo para presentarlo, pero una nueva ley en Nueva York permite compensar a las víctimas de ataques sexuales décadas después de ocurridos.

La defensa del expresidente Donald Trump atacó este martes la credibilidad del relato de la mujer que denunció haber sido violada por él en el probador de unos grandes almacenes en la Quinta Avenida de Nueva York, asegurando que le mueven intereses políticos y monetarios, según relataron desde dentro de la sala varios periodistas especializados en asuntos judiciales.

El abogado de Trump, Joe Tacopina, puso en duda incluso los detalles de aquellos hechos, aludiendo a que la violación duró tres minutos, e interpeló al jurado: «Si yo me callo durante tres minutos, ustedes verían qué tan largo es eso (…) Jean Carroll no puede presentar pruebas en apoyo a su denuncia porque nunca sucedió», dijo.

Trump no se presentó, como ya estaba previsto, en esta primera sesión en la que se eligió a un jurado de seis hombres y tres mujeres que, por orden del juez Lewis Kaplan, deben permanecer en el anonimato: Kaplan les recomendó no comunicarse ni siquiera sus verdaderos nombres entre ellos y no revelar ni a sus familiares cuál es el juicio en el que participan.

La que sí asistió fue Carroll, una mujer de 79 años que en alguna ocasión confesó que no ha vuelto a tener relaciones sexuales desde su violación, un delito que en su momento no denunció ante la policía pero dio a conocer a dos amigas que posiblemente asistirán como testigos en este proceso.

