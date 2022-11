México.-El expresidente Enrique Peña Nieto anunció que prevé vivir permanentemente en España a donde se trasladó después de concluir su mandato para “desvincularse de la vida política mexicana” y “ser respetuoso” con su sucesor, Andrés Manuel López Obrador.

El ex mandatario respondió al diario español sobre las investigaciones en su contra en la Fiscalía General de la República y afirmó que “es un absurdo, no he querido dar una respuesta mediática, pero estoy invariablemente atento a responder sobre el origen legal de mi patrimonio”.