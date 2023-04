México.-Tres marineros estadunidenses fueron reportados como desaparecidos en Mazatlán, Sinaloa, por lo que las autoridades norteamericanas realizan un operativo conjunto con México para dar con su ubicación.

Los hombres fueron vistos por última vez el pasado 4 de abril cuando se transportaban a bordo de un velero Ocean Bound, un La Fitte de 13 metros y salieron de Mazatlán en ruta a San Diego, California, según el reporte de la Guardia Costera estadunidense.

Las tres personas desaparecidas fueron identificadas como Kerry O’Brien, Frank O’Brien y William Gross, de quienes se sabe que planeaban detenerse en Cabo San Lucas el 6 de abril, para tomar provisiones e informarse antes de continuar hacia San Diego.

Sin embargo, las autoridades estadunidenses reportaron que no había ningún registro de que llegaran a Cabo San Lucas ni un informe de su ubicación.

“Los coordinadores de búsqueda y rescate se han puesto en contacto con los puertos deportivos de toda Baja California, México, con avistamientos negativos del buque.

«Se han emitido transmisiones urgentes de información marina a través de la radio VHF solicitando a todos los marineros que mantengan un atentado a las personas y al buque desaparecidos.”, informó la Guardia Costera de Estados Unidos.

Las autoridades estadunidenses pusieron a disposición de quien tenga información alguna el número 510-437-3701, así como también, podrán reportar a través de sus redes sociales.

Mientras que las investigaciones continúan para esclarecer el caso de la desaparición.

The Mexican Navy, with the assistance of the #USCG, is searching for three American sailors, last heard from April 4, near Mazatlan, MX. en route to San Diego. Kerry and Frank O'Brien and William Gross were sailing aboard the 44-foot S/V Ocean Bound.https://t.co/0bzFQVsYC3 pic.twitter.com/GCcbGBvkQH

— USCGNorCal (@USCGNorCal) April 15, 2023