Estados Unidos.- La policía fronteriza de Estados Unidos encontró que la cal y el fabuloso forman parte de las nuevas estrategias de los coyotes para ocultar a los migrantes dentro de los contenedores de los camiones de carga donde los transportan para atravesar la frontera.

De acuerdo con Matthew J. Hudak, el jefe de la patrulla fronteriza de Laredo, se encontraron estas nuevas tácticas para que los migrantes pasen desapercibidos.

Los coyotes rocían la cal y el fabuloso en el contenedor para ocultar el aroma de los migrantes, sin embargo, de acuerdo con autoridades estadounidenses, estas sustancias son dañinas para la salud.

Prueba del uso de la cal y el fabuloso por parte de los coyotes son unas imágenes que compartió el jefe de la patrulla fronteriza, en las que se observa a una mujer con el cabello cubierto de cal, mientras que en el contenedor de una camión hay botellas de fabuloso.

Patrulla lamenta uso de cal y fabuloso con migrantes

A través de un comunicado, la patrulla fronteriza lamentó que la cal y el fabuloso sean usados sobre los migrantes en su intento por cruzar la frontera, pues aseguró que estas sustancias dañinas se suman a las malas condiciones meteorológicas en esta época del año.

Imagínese en esta situación: clima de más de 100 grados Fahrenheit (37 grados Celsius), encerrado en un remolque en completa oscuridad, sin circulación de aire, con 100 migrantes más, cubiertos de pies a cabeza con cal, inhalando el aroma penetrante del limpiador multiusos fabuloso.

De acuerdo con la patrulla fronteriza, además de la cal y el fabuloso, los contenedores donde viajan los migrantes se sellan con una espuma, con el objetivo de ocultar el olor de las personas que viajan y sean detectados por agentes de la Patrulla Fronteriza.

La cal contiene un alto contenido de calcio y es usado para la industria como tratamiento de aguas residuales, la producción de papel, la construcción y el procesamiento de alimentos, por lo que es peligroso para la salud de las personas, ya que irrita la piel y los ojos.

En tanto, el fabuloso es un químico que está asociado con problemas de salud como irritación de la nariz, garganta y pulmones, estornudos, sibilancias, dermatitis, dificultad para respirar e incluso asma de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

