China.- Un extraño suceso se registró hace unos días en una granja de la región de Mongolia Interior, al norte de China, luego de que fuera captado el momento en que un rebaño no paraba de caminar en círculos.

De acuerdo con medios locales, las ovejas de un corral se han mantenido por más de dos semanas caminando continuamente en círculos, incluso durante las noches, sin saber el motivo de este raro acontecimiento.

El misterioso hecho fue grabado por las cámaras de vigilancia de la granja y ahora circula en redes sociales, pues varios usuarios ya se encargaron de viralizar el video de este sorprendente fenómeno que comenzó desde el pasado 4 de noviembre y desde entonces, no ha cesado.

Captan a cientos de ovejas caminar en círculos

En las imágenes se observa como el rebaño de ovejas circula, mientras que algunas permanecen fuera de la rotación y otras están inmóviles en el centro del círculo.

Lo que más ha llamado la atención es que los mamíferos estarían en perfecto estado de salud, pues la dueña de los corrales dio a conocer que las ovejas no presentan ninguna afección visible más allá de caminar sobre un mismo eje.

De acuerdo con Miao, la dueña del corral está situación comenzó con unos cuantos animales, sin embargo, después se unió todo el rebaño.

¿Por qué el rebaño de ovejas camina en círculos?

Especialistas en veterinaria que han visto el video especularon que el rebaño de ovejas no para de caminar en c??rculos porque podría estar experimentando síntomas de una enfermedad bacteriana llamada listeriosis, también conocida como “enfermedad circular”.

“Inicialmente, los animales afectados están anoréxicos, deprimidos y desorientados. Pueden impulsarse hacia las esquinas, apoyarse contra objetos estacionarios o dar vueltas hacia el lado afectado”, según el Manual Merck.

La infección se produce por la ingesta de alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes. Las ovejas y cabras generalmente se enferman por consumir alimento contaminado. Sin embargo, la muerte generalmente ocurre dentro de las 24 a 48 horas posteriores a la aparición de los síntomas.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

— People's Daily, China (@PDChina) November 16, 2022