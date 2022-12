Australia- Ebanie Bridges, boxeadora australiana, fiel a su forma polémica de ser volvió a ser tendencia durante una entrevista en la que hizo topless para promocionar su cuenta de OnlyFans.

Hace unos años causó controversia Blonder Bomber, como también se le conoce, debido a que declaró que ganaba una fortuna por un extraño fetiche de sus aficionados, y es que de acuerdo a lo dicho a un portal de noticias australiana (www.news.com.au), aseguró que un hombre le había pagado 900 dólares por uno de sus calcetines usados en un entrenamiento. Este extraño negocio le empezó a generar grandes ganancias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Blonde Bomber 💣🇦🇺 (@ebanie_bridges)

Ahora nuevamente acaparó los reflectores en una entrevista, video que compartió en sus redes sociales, en el que se aprecia el momento cuando se levanta su playera para mostrar su cuenta de OnlyFans, plataforma en la que muchas personas suben contenido para adultos.

«Es como encaje, tiene mi @, es sexy, ¿no? Es bastante stripper, no tanto stripper skanky, ¿sabes a lo que me refiero? Me uní a Only Fans, mi página está activa, puedes suscribirte ahora, estoy muy emocionada. Les mostraré a todos mi contenido exclusivo y todas las cosas que no puedo compartir en Instagram», explicó Bridges en el pesaje.

Con información de Milenio