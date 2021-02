EU.-Bill Gates advirtió en una entrevista que una nueva pandemia podría ser 10 veces peor que la de COVID-19 y que la humanidad no está preparada para ello.

Según el fundador de Microsoft, —quien ha estado en el centro de varias teorías de la conspiración relacionadas con el coronavirus ya las vacunas—, “no estamos preparados para la próxima pandemia” y que podría ser peor que la pandemia de COVID-19.

Bill y Melinda Gates han estado en medio de la controversia durante la pandemia de COVID-91 (Imagen: Getty)

“Esta pandemia es mala, pero una futura pandemia podría ser 10 veces peor”, dijo el magnate, quien instó a los gobiernos a proteger a sus ciudadanos contra posibles nuevas enfermedades.

En la entrevista que dio a Süddeytsche Zeitung, Bill Gates expresó que espera que la situación cambie en un par de años. Asimismo, indicó que los ejes de oportunidad para lograrlos son los medicamentos, pruebas, vacunas, epidemiología y seguimiento.

Gates asegura que si esta pandemia hubiera tenido lugar hace cinco años, las vacunas no hubieran podido desarrollarse al ritmo que lo están haciendo. Por lo que consideró que era pertinente felicitar a los científicos por el rápido progreso en su desarrollo.

Para evitar un catástrofe, Bill Gates señala que el “mundo tiene que duplicar la inversión en la investigación y desarrollo”. También tenemos que desarrollar nuevas capacidades que aún no existen.

When it comes to preventing pandemics, scientific tools alone aren’t enough. We also need new capabilities, including a global alert system and infectious disease first responders (or what I like to call a pandemic fire squad): https://t.co/53Rf5uvjub pic.twitter.com/rTmM7STl6U

— Bill Gates (@BillGates) February 1, 2021