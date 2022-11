Estados Unidos.-La comunidad en Nueva York se encuentra consternada, luego de que un incendio en una vivienda dejara como saldo tres niños, entre ellos un bebé y una mujer muertos. Los testigos relataron que le momento fue desgarrador, pues dos de los pequeños gritaban para que Dios les ayudara.

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo en una casa del Bronx.

Podías ver sus pequeñas manos golpeando las ventanas. Estaban gritando, los niños, ‘¡Oye, Alá! ¡Oye, Alá! que significa, ‘¡Ayúdame, Dios! Ayúdame Dios.’

Veo las manos en las ventanas, y luego las llamas lavan las ventanas, y luego no hay más sonido. Estaban atrapados. Los tres chicos subían corriendo las escaleras y pateaban las puertas tan fuerte como podían, pero no podían abrirlas. Siguieron intentándolo hasta que fue demasiado tarde.

Las víctimas eran un bebé de 15 meses, un niño de 10 años, otro de 12 y una mujer de 22 años. Se dio a conocer que los dos niños fallecieron en el lugar, mientras que el bebé y la mujer perdieron la vida en un hospital.

Imlaque Chowhury, quien vive enfrente de la vivienda donde se suscitó el incendio también contó sobre los terribles momentos.

Gritaban, lloraban y el humo negro salía detrás de ellos. Abrí la ventana, los agarré a ambos y los empujé adentro. ¿Qué más podría hacer? Uno de esos niños juega con mi sobrina. Miré afuera y vi al hombre corriendo. Pensé que todos habían salido. Podría haber caído, podría haber ayudado. Podría haber hecho más. Pero no lo sabía. Pensé que todos habían salido.

